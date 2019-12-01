Женщина погибла под колесами легковушки на трассе в Красноярском районе

В субботу, 30 ноября, в 17:35, в Красноярском районе произошло ДТП с участием 30-летнего водителя Lada Granta, ехавшего по трассе Самара — Ульяновск в сторону Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, между 52 и 53 км трассы автомобилист не выбрал безопасную скорость и сбил 57-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в не предназначенном для этого месте на неосвещенном участке.

От полученных травм пешеход скончалась на месте.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.