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ДТП Происшествия

На трассе под Сызранью опрокинулся нефтевоз

СЫЗРАНЬ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 1 декабря, в Сызранском районе произошло ДТП с грузовиком, перевозившим нефть. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 9:05 29-летний водитель Scania с полуприцепом-цистерной с нефтью на 893 км трассы М-5 допустил занос полуприцепа. В результате прицеп ударил встречный ВАЗ-2115 под управлением 23-летнего парня. Грузовик съехал в кювет и опрокинулся, из цистерны разлилась нефть.

Полицейские оцепили место происшествия и регулировали транспортные потоки.

По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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