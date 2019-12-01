Три человека пострадали при столкновении Lada Kalina и "десятки" в Жигулевске

В субботу, 30 ноября, в 22:10, в Жигулевске произошло ДТП с участием 39-летнего водителя Lada Kalina, ехавшего по ул. Морквашинской в направлении ул. Транспортной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, он выехал на встречную полосу и столкнулся ВАЗ-21102 под управлением 25-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель Lada Kalina. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, травмы получили водитель и 17-летний пассажир "десятки". Они самостоятельно обратились в больницу. По предварительным данным, у подростка рваная рана нижней губы, выбиты зубы. Ему оказывали медицинскую помощь. Какие повреждения получил водитель, сейчас не известно. Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.