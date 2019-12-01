В Самарской области пойдет сильный снег

В Самарской области синоптики прогнозируют сильный снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
До конца дня 1 декабря в регионе ожидается сильный снег 6-19 мм.
Напомним, в связи с погодой объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области синоптики прогнозируют сильный снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
До конца дня 1 декабря в регионе ожидается сильный снег 6-19 мм.
Напомним, в связи с погодой объявлен желтый уровень опасности.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.