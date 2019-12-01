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Общество

В Самарской области пойдет сильный снег

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области синоптики прогнозируют сильный снег. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

До конца дня 1 декабря в регионе ожидается сильный снег 6-19 мм.

Напомним, в связи с погодой объявлен желтый уровень опасности.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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