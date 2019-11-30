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Общество

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье, 1 декабря, начиная с южных и юго-западных районов, ожидается гололед, мокрый снег, на дорогах образование гололедицы, местами сильной.

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