Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Самарской области

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье, 1 декабря, начиная с южных и юго-западных районов, ожидается гололед, мокрый снег, на дорогах образование гололедицы, местами сильной.
В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В воскресенье, 1 декабря, начиная с южных и юго-западных районов, ожидается гололед, мокрый снег, на дорогах образование гололедицы, местами сильной.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.