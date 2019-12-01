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Музыка Культура

Областная библиотека приглашает на творческую встречу с худруком филармонии Михаилом Щербаковым

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отделе искусств СОУНБ (пр. Ленина, 14а) 4 декабря, в 16:00, состоится творческая встреча (6+) с художественным руководителем, главным дирижером академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии Михаилом Щербаковым.

Классическая музыка может быть веселой, зрелищной, лирической, трагической, при этом интересной и увлекательной. Как научиться слушать и чувствовать великих композиторов, как прийти к пониманию классических музыкальных произведений, и почему это необходимо? Лучший способ ответить на эти вопросы — поговорить с человеком, который посвятил себя этому виду искусства и продолжает жить им. В этой роли выступит Михаил Щербаков.

"Этой встречей мы завершаем музыкально-выставочный проект года "Международный конкурс им. П. И. Чайковского: история, имена, открытия". Беседа с Михаилом Александровичем коснется в первую очередь его творческой биографии и деятельности в Самарской филармонии, — рассказала заведующая отделом искусств СОУНБ Ирина Загорулько. — Встреча пройдет в форме диалога, приглашаем наших гостей к активному участию".

Вход свободный.

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