В ДК Железнодорожников пройдет "Юбилейный концерт" Людмилы Дюдяевой

В ДК Железнодорожников им. Пушкина (Самара, ул. Л. Толстого, 94) 25 января, в 18:00, состоится "Юбилейный концерт" (6+) солистки Государственного Волжского народного хора Людмилы Дюдяевой.
Заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева — обладательница редкого по красоте и силе меццо-сопрано. Она с первых минут выступления приковывает внимание любой аудитории.
Вместе с Оркестром народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора "Виртуозы Самары" Людмила Дюдяева исполнит популярные русские народные, авторские песни, частушки, мордовские, лирические песни и новые произведения.
Художественный руководитель — Наталья Кузнецова. Дирижер — заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ "Душа России" Павел Третьяков.