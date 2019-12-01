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Музыка Культура

В ДК Железнодорожников пройдет "Юбилейный концерт" Людмилы Дюдяевой

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ДК Железнодорожников им. Пушкина (Самара, ул. Л. Толстого, 94) 25 января, в 18:00, состоится "Юбилейный концерт" (6+) солистки Государственного Волжского народного хора Людмилы Дюдяевой.

Заслуженная артистка РФ Людмила Дюдяева — обладательница редкого по красоте и силе меццо-сопрано. Она с первых минут выступления приковывает внимание любой аудитории.

Вместе с Оркестром народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора "Виртуозы Самары" Людмила Дюдяева исполнит популярные русские народные, авторские песни, частушки, мордовские, лирические песни и новые произведения.

Художественный руководитель — Наталья Кузнецова. Дирижер — заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ "Душа России" Павел Третьяков.

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