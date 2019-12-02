16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Москве на стратегической сессии обсудили перспективы НОЦ Самарской области Тренды будущего: как узнать, что нас ждет через 20 лет "Татнефть" заплатила за активы СИБУРа 12,8 млрд рублей Самарский "Больверк" лишился контракта на 7,3 млрд рублей Минтранс начал поиски подрядчика для строительства второй очереди Фрунзенского моста

Экономика и бизнес

В Самаре предприниматели презентуют свои идеи инвесторам

САМАРА. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

7 и 8 декабря в Самаре пройдут стартап-выходные. Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех, кто интересуется предпринимательством, вместе с экспертами проработать свои идеи и презентовать их инвесторам.

Фото: министерство экономразвития СО

Предприниматели могут прийти на стартап-выходные со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде с понравившейся идеей. За два дня работы участники смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для превращения его в эффективно работающий бизнес. Предполагается, что каждая команда составит бизнес-модель, проверит её на потенциальных клиентах и поймет — "взлетит" ли такой стартап. В финале участникам нужно будет презентовать проект и доказать жюри, что их идея самая перспективная.

Также под руководством менторов и специалистов венчурного фонда Самарской области команды получат знания, необходимые для развития бизнеса: изучат методики Customer Development, критерии и методы оценки рынка, получат навыки публичных выступлений, бизнес-моделирования и многое другое.

— В Самарской области работает цепочка поддержки инновационных проектов, — комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области, Дмитрий Богданов. — В Региональный центр инноваций StartupSamara приходят студенты и молодые инноваторы, которые только начинают свой путь технологического предпринимателя, и стартап-выходные — это мероприятие, где идеи начинают обрастать бизнес-моделью, основатель подбирает команду и проводит исследования рынка и потребителей. Участники делают первые шаги в технологический бизнес, и идея начинает превращаться в стартап.

Участие в стартап-выходных бесплатное, но необходима обязательная регистрация, которую можно пройти на сайте startupsamara.ru.

Надо сказать, в Самарской области власти работают с инвесторами на всех этапах — от стартапа до реального бизнес-проекта. Акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, в регионе предлагает компания развития инноваций YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы.

Так, в октябре этого года в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в трех самарских университетах открылись "Точки кипения". Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединяют представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения". А непосредственно с бизнесом в режиме "одного окна" в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №17

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Более 3500 человек следили за работой международной конференции АО "Гипровостокнефть" в режиме онлайн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5