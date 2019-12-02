В Самаре предприниматели презентуют свои идеи инвесторам

7 и 8 декабря в Самаре пройдут стартап-выходные. Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех, кто интересуется предпринимательством, вместе с экспертами проработать свои идеи и презентовать их инвесторам.

Предприниматели могут прийти на стартап-выходные со своей идеей, дополнить команду активными людьми или присоединиться к команде с понравившейся идеей. За два дня работы участники смогут детально проработать свой проект, найти инструменты и техники для превращения его в эффективно работающий бизнес. Предполагается, что каждая команда составит бизнес-модель, проверит её на потенциальных клиентах и поймет — "взлетит" ли такой стартап. В финале участникам нужно будет презентовать проект и доказать жюри, что их идея самая перспективная.

Также под руководством менторов и специалистов венчурного фонда Самарской области команды получат знания, необходимые для развития бизнеса: изучат методики Customer Development, критерии и методы оценки рынка, получат навыки публичных выступлений, бизнес-моделирования и многое другое.

— В Самарской области работает цепочка поддержки инновационных проектов, — комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области, Дмитрий Богданов. — В Региональный центр инноваций StartupSamara приходят студенты и молодые инноваторы, которые только начинают свой путь технологического предпринимателя, и стартап-выходные — это мероприятие, где идеи начинают обрастать бизнес-моделью, основатель подбирает команду и проводит исследования рынка и потребителей. Участники делают первые шаги в технологический бизнес, и идея начинает превращаться в стартап.

Участие в стартап-выходных бесплатное, но необходима обязательная регистрация, которую можно пройти на сайте startupsamara.ru.

Надо сказать, в Самарской области власти работают с инвесторами на всех этапах — от стартапа до реального бизнес-проекта. Акселерационную программу для стартапов, аккредитованную Фондом содействия инноваций, в регионе предлагает компания развития инноваций YellowRockets. Кроме того, центром генерирования идей, в том числе для стартапов, являются вузы.

Так, в октябре этого года в рамках развития нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в трех самарских университетах открылись "Точки кипения". Эти центры созданы по инициативе Агентства стратегических инициатив в СГЭУ, СНИУ и ТГУ. Они объединяют представителей сферы образования, науки и бизнеса, ученых, студентов, технологических предпринимателей, госслужащих, членов общественных организаций и профессиональных сообществ. Любая интересная идея, которая будет работать на развитие региона или внедрение инноваций, обязательно получит поддержку в "Точке кипения". А непосредственно с бизнесом в режиме "одного окна" в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций.