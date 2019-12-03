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Общество

Зимняя переправа из Самары в Рождествено подорожает

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 декабря текущего года вырастут цены на переправу по маршруту "Самара - с. Рождествено" с помощью судна на воздушной подушке. Соответствующий приказ департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области размещен на сайте правительства региона.

Так, добраться от Речного вокзала до с. Рождествено или Прорана, а также от Прорана до с. Рождествено будет стоить для взрослого пассажира 80 руб. вместо прежних 75. А за проезд ребенка придется заплатить не 37,5, а 40 рублей.

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку багажа определяются в размере 20% от предельных максимальных уровней тарифов за перевозку пассажиров (полный билет) за каждые 10 кг багажа.

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