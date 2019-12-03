16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Причиной пожара в кафе "Три Оленя" могло стать загорание жировых отложений в вентиляции В Самаре более 70 человек тушили кафе "Три оленя" на Московском шоссе В самарском кафе эвакуировали 25 человек из-за пожара в вентиляции В Похвистневе тушили загоревшийся частный дом В Чапаевске загорелся ТЦ "Клеопатра"

Пожары Происшествия

Причиной пожара в кафе "Три Оленя" могло стать загорание жировых отложений в вентиляции

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 154
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 декабря, в 21:37 пожар в кафе "Три оленя" на Московском шоссе, 2 "в" был ликвидирован.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

"Предварительная причина пожара - горение жировых отложений в вентиляционной шахте", - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в кафе поступило в 16:34. Огонь охватил площадь в 120 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. В тушении участвовал 71 человек. В целях безопасности из здания было эвакуировано 25 человек. Погибших и пострадавших нет.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5