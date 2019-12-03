Причиной пожара в кафе "Три Оленя" могло стать загорание жировых отложений в вентиляции

В понедельник, 2 декабря, в 21:37 пожар в кафе "Три оленя" на Московском шоссе, 2 "в" был ликвидирован.

"Предварительная причина пожара - горение жировых отложений в вентиляционной шахте", - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о пожаре в кафе поступило в 16:34. Огонь охватил площадь в 120 кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. В тушении участвовал 71 человек. В целях безопасности из здания было эвакуировано 25 человек. Погибших и пострадавших нет.



