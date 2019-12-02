В Самаре более 70 человек тушили кафе "Три оленя" на Московском шоссе

Пожар в здании кафе "Три Оленя" на Московском шоссе, 2в в Самаре локализовали в 18:24. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, возгорание началось 16:34. Сначала речь шла о возгорании в вентиляции. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". Но потом стало известно, что горит кровля. В 16:58 ранг пожара повысили до уровня "№ 2".

К тушению привлекли 71 человека. Огнеборцы использовали 22 единицы техники. Из здания эвакуировали 25 человек.

В 18:24 пожар удалось локализовать на площади 120 кв. м. Погибших и пострадавших нет.