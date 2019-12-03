В Похвистнево на участке дороги в 400 м поставили 38 дорожных знаков

В Похвистнево на участке трассы длиной всего в 400 м водители насчитали 22 знака "Главная дорога" и по несколько представителей знаков "Пешеходный переход", "Обгон запрещен" и "Левый поворот запрещен".

Всего установлено 38 знаков, пишет life.ru.

В местной администрации источнику заявили, что наличие такого большого количества дорожных знаков — это не фейк и не мастерство фотошопа. Мол, все установлено согласно проекту и в соответствии с законодательством — нарушений нет. А задумка состояла в том, что это очень аварийный участок.

"Заказчиком работ является Главное управление градостроительства коммунального хозяйства администрации городского округа Похвистнево, —заявила пресс-секретарь главы городского округа Похвистнево Алла Арсланова. — Работы проводятся на основании разрешения на строительство от 28 августа 2015 года. Подрядной организацией на основании муниципального контракта являлась организация ПДК-2. Все официально через документацию. Объект проверяется Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области".

Первый замглавы городского округа Похвистнево Евгений Пензин отметил, что любое отступление от проекта являлось бы нарушением и могло бы быть признано нецелевым расходованием средств.