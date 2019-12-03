В Самаре под машину попал пьяный мужчина, переходивший дорогу на "красный"

В понедельник, 2 декабря, в 17:30 на пр. Кирова под колеса Ford Focus попал нетрезвый пешеход, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома 246 по пр. Кирова водитель иномарки сбил 39-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, в результате аварии пешеход пострадал. Его доставили в лечебное учреждение, где у него было выявлено состояние алкогольного опьянения. После оказания помощи пешеход был отпущен домой.

Сейчас по факту случившегося полицейскими проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.