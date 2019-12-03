16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре водитель BMW сбил пешехода и уехал с места ДТП В Самаре под машину попал пьяный мужчина, переходивший дорогу на "красный" Муж няни, погибшей в ДТП на ул. Солнечной, просит привлечь к ответственности обоих водителей Три человека пострадали при столкновении Lada Kalina и "десятки" в Жигулевске На трассе под Сызранью опрокинулся нефтевоз

ДТП Происшествия

В Самаре водитель BMW сбил пешехода и уехал с места ДТП

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 101
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 2 декабря, в полицию поступило сообщение о доставлении в стационар 83-летнего мужчины, пострадавшего в результате ДТП, и стражи порядка сразу начали выяснять обстоятельства случившегося, об этом корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате проверочные мероприятий полицейские установили госномер участвовавшего в ДТП автомобиля, его марку, а затем и предположительные обстоятельства случившегося.

По предварительной версии полицейских, в момент ДТП иномаркой управлял 23-летний водитель, который в 13:00 ехал по ул. Ново-Вокзальной со стороны ул. Фадеева. В районе дома № 201 по ул. Ново-Вокзальной он не обеспечил постоянный контроль за движением и сбил пожилого мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

После ДТП пешеход был доставлен в больницу с подозрением на травму головы. Врачи стационара сообщили о поступлении пациента с ДТП в полицию и после оказании помощи отпустили пострадавшего домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5