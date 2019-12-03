В Самаре водитель BMW сбил пешехода и уехал с места ДТП

В понедельник, 2 декабря, в полицию поступило сообщение о доставлении в стационар 83-летнего мужчины, пострадавшего в результате ДТП, и стражи порядка сразу начали выяснять обстоятельства случившегося, об этом корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате проверочные мероприятий полицейские установили госномер участвовавшего в ДТП автомобиля, его марку, а затем и предположительные обстоятельства случившегося.

По предварительной версии полицейских, в момент ДТП иномаркой управлял 23-летний водитель, который в 13:00 ехал по ул. Ново-Вокзальной со стороны ул. Фадеева. В районе дома № 201 по ул. Ново-Вокзальной он не обеспечил постоянный контроль за движением и сбил пожилого мужчину, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

После ДТП пешеход был доставлен в больницу с подозрением на травму головы. Врачи стационара сообщили о поступлении пациента с ДТП в полицию и после оказании помощи отпустили пострадавшего домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.