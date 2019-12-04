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ДТП Происшествия

На трассе под Тольятти столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером во вторник, 3 декабря, на трассе "Тольятти-Ягодное" в Ставропольском районе произошло ДТП с участием шести машин, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным полицейских, между 6 и 7 км трассы 40-летний водитель автомобиля Shacman не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного ВАЗ-21099 и столкнулся с ним. От удара "девяностодевятая" въехала в остановившуюся впереди для поворота налево попутную Lada Granta.

После удара автомобиль ВАЗ-21099 съехал в правый кювет, а Shacman развернуло и он столкнулся со встречной Lada Vesta.

При столкновении Lada Vesta развернуло на проезжей части дороги и она по касательной столкнулась с ехавшим на встречной полосе автомобилем Lada Priora. Затем Vesta съехала в левый кювет.

Shacman же после столкновения с Lada Vesta столкнулся с еще одним автомобилем этой же модели.

В результате ДТП пострадали два водителя Lada Vesta. Им назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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