Видео с тремя картингистами на замерзшей реке в Тольятти впечатлило Daily Mail

Британское издание Daily Mail опубликовало статью об экстремальном картинге в России. В основу сюжета публикации легло видео, на котором трое мужчин на самодельных картах гоняют по замерзшей реке в Тольятти.

На ролике гонщики резко разгоняются, поднимая карты на задние колеса, уходят в заносы, на большой скорости объезжают препятствия в виде рыбаков, гуляющих по льду людей и упавших деревьев.

Судя по всему, британцы остались под впечатлением от крутых виражей русских гонщиков и того, как ловко они их преодолевали.