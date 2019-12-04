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Экстремальный спорт Спорт

Видео с тремя картингистами на замерзшей реке в Тольятти впечатлило Daily Mail

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: www.dailymail.co.uk (скрин с видео)

Британское издание Daily Mail опубликовало статью об экстремальном картинге в России. В основу сюжета публикации легло видео, на котором трое мужчин на самодельных картах гоняют по замерзшей реке в Тольятти.

На ролике гонщики резко разгоняются, поднимая карты на задние колеса, уходят в заносы, на большой скорости объезжают препятствия в виде рыбаков, гуляющих по льду людей и упавших деревьев.

Судя по всему, британцы остались под впечатлением от крутых виражей русских гонщиков и того, как ловко они их преодолевали.

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