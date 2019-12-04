ХК "Лада" в гостях обыграл "Хумо"

Во вторник, 3 декабря, ХК "Лада" одержал победу над "Хумо" в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Ташкенте.

Уже на 3-й минуте Андрей Белозеров открыл счет (0:1). В середине периода вторую шайбу в ворота "Хумо" забросил Вячеслав Андрющенко. А за пару секунд до сирены на перерыв Юрий Назаров отправил третью шайбу в ворота Романа Голованова.

Перед началом второго периода место в воротах хозяев занял Роман Смирягин, а счет в этом игровом отрезке не изменился.

В дебюте третьего периода Надир Ислямов забросил шайбу в ворота Александра Скрынника (1:3).

На 58-й минуте Евгений Григоренко сократил счет (2:3). Вскоре после этого хозяева нарушили правила, а тольяттинцы получили большинство.

Волжане наказали хозяев за ошибку и, разыграли комбинацию 3 против 1, которую завершил Артурс Озолиньш — 2:4.