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Хоккей Спорт

"Ладья" проиграла "Сибирским Снайперам" — 3:5

ТОЛЬЯТТИ. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, "Ладья" на своем льду проиграла "Сибирским Снайперам" в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет на 12-й минуте открыли гости: Дмитрий Гундырев бросил от синей линии, и Игорь Кулаков пропустил не самую сложную шайбу (0:1).

К середине второго периода Дмитрий Овчинников и Георгий Юров довели счет до 0:3.

Вскоре тольяттинцы на две минуты получили численное преимущество в двух хоккеистов, которым воспользовались сполна: Данила Лотов и Дмитрий Костенко до минимума сократили отставание в счете (2:3).

Но, на последней минуте второго периода Кулаков не удержал шайбу после дальнего броска, и Сергей Дубакин с линии ворот отправил ее в сетку (2:4).

В третьем периоде Станислав Рангаев в контратаке сократил отставания (3:4). Но, на последних секундах Юров забросил свою вторую шайбу — на этот раз в пустые ворота — 3:5 победа "Сибирских Снайперов".

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