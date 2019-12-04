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ДТП Происшествия

Водитель и пассажир врезавшейся в столб легковушки попали в реанимацию

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 декабря, в Самарской области в ДТП попал 21-летний парень, ехавший на ВАЗ-21101 и не имевший водительских прав. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 0:10 он ехал со стороны с. Александровка в направлении пос. Безенчук, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате водителя его 19-летнего пассажира с травмами доставили в реанимацию.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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