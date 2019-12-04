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Общество

На последней миле у "Самара Арены" откроется "Олимпийская Деревня"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый день с 28 декабря по 8 января, с 12:00 до 22:00, на последней миле рядом со стадионом "Самара Арена" будет работать специальная развлекательная зона. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, здесь откроется "Олимпийская деревня" для проведения культурно-массовых мероприятий.

"Самарская олимпийская деревня" будет включать трехкилометровую трассу для конькового и классического хода с подсветкой в вечернее время, каток-аллею длинной 250 м, площадку для хоккейных турниров, детский каток на территории инклюзивного парка, фан-керлинг, тир, футбольный киккер, кроссфит-зону, сноукайтинг, футбольный аттракцион "Соболемания — прыгни как Соболев", беговелы для малышей, горки и другие зимние забавы.

В преддверии Олимпиады-2020 в Токио здесь будет работать специальная площадка "Юкигассен" — командная игра в снежки, появившаяся в конце 1980-х в Японии.

В день открытия "Олимпийской деревни" состоится товарищеский хоккейный матч между командами журналистами "Роспресса" и ветеранами ЦСКА ВВС.

Организаторы обещают, что "в Олимпийской деревне" будут проходить мероприятия, актуальные для каждого возраста. В программе новогодних праздников — олимпиада в валенках, заезд на собачьих упряжках, забег в новогодних костюмах, лыжный спринт, регби на снегу, мастер-класс от паралимпийцев региона, показательные выступления по фигурному катанию. На территории "Деревни" будет открыт "Терем Снегурочки", где сказочные герои будут представлять детям интерактивную спортивную сказку. В лесу появится "арт-аллея снеговиков", созданная участниками проекта Самарская олимпийская деревня.

Также рядом с "Самара Ареной" ежедневно будет работать главная сцена с развлекательной программой: физкультурные мероприятия, театрализованный квест, фотоконкурсы, выступления самарских музыкантов, радиорубка для всех желающих, дискотека для детей и взрослых. Гости смогут посетить новогоднюю ярмарку, фудкорт и арт-объекты для фотографий.

31 декабря всех гостей "Олимпийской деревни" будет ждать расширенная развлекательная программа со встречей Нового года и с салютом.

Зампредседателя правительства Самарской области Александр Фетисов подчеркнул: "Организация новогодних праздничных активностей для жителей и гостей Самары на территории возле стадиона "Самара Арена" становится еще одной доброй традицией нашего города. В этом году акцент сделан на спортивной составляющей. Поэтому в праздничные дни будет еще одна отличная возможность приобщиться к занятиям физкультурой и спортом, прекрасно провести время на площадке Самарской Олимпийской деревни".

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