Бюджет Самарской области принят во втором и окончательном чтении

В среду, 4 декабря, состоялось очередное, 47-е заседание Самарской губернской думы, участие в котором приняли губернатор Дмитрий Азаров и министры регионального правительства.

Парламентарии в том числе рассмотрели законопроект "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов" во втором чтении - с учетом средств, которые будут направлены из федеральной казны.

"Региону необходим продуманный, сбалансированный финансовый документ, который не только обеспечит выполнение всех социальных обязательств перед жителями Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных национальных проектов", - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь ко всем участникам заседания.

Самарская область в следующем году получит из бюджета страны беспрецедентную гарантированную поддержку - 35,5 млрд руб., что на 7 млрд руб. больше по сравнению с текущим годом.

"Регион ее получает благодаря национальным проектам, инициированным главой государства, благодаря нашей настойчивости и инициативе, умению справиться с задачами государственной важности, - уверен губернатор. - Сегодня наши федеральные коллеги доверяют Самарской области, потому что знают, что мы не подведем!"

Глава региона сконцентрировал внимание депутатов на том, что бюджет области должен максимально соответствовать заявленной стратегии лидерства и способствовать раскрытию экономического, инвестиционного потенциала региона и, главное, повышению качества жизни и благосостояния населения губернии.

"Важнейшая задача бюджета - гарантированное исполнение всех социальных обязательств. В том числе новых мер поддержки в рамках реализации нацпроектов", - подчеркнул руководитель области.

Напомним, по инициативе губернатора с 1 января 2020 года семьи, в которых родится первенец, получат "Подарок новорожденному" - комплект вещей для первых месяцев жизни малыша на сумму 10 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены средства на улучшение жилищных условий молодых семей, а также на компенсацию процентов по ипотеке для тех, кто является участником программы "Молодой семье - доступное жилье" и уже достиг 36-летнего возраста.

Также губернатор принял еще одно важное решение: обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в учреждениях общего и среднего профессионального образования, двухразовым питанием.

С начала 2020 года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам - ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской области и некоторым другим категориям. Принято решение об индексации заработной платы всем работникам бюджетной сферы, не подпавшим под действие "майских" указов президента.

С учетом поправок общий объем социально ориентированных расходов составит в 2020 году 161,6 млрд руб., или 87% от общего объема расходов.

"Бюджет Самарской области на ближайшие три года социально ориентирован и бездефицитен, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Он рассчитан в первую очередь на поддержку здравоохранения, образования, выполнение социальных обязательств, защиту льготных категорий граждан, а также и на опережающее развитие".

По итогам голосования главный финансовый документ Самарской области был принят во втором и окончательном чтении. Доходы и расходы областного бюджета в следующем году составят 184,8 млрд рублей.

Губернатор поблагодарил членов правительства региона и депутатов губернской думы за совместную работу по распределению средств бюджета. "Детально рассмотрены все параметры и аспекты главного финансового документа региона. Многие ваши поправки и предложения уже учтены, многие будут приняты уже в ходе работы над бюджетом в следующем году, при принятии поправок", - отметил Дмитрий Азаров. К проекту бюджета всего поступили 152 поправки и предложения.

На заседании СГД губернатор проинформировал депутатов о еще об одном важном решении. В соответствии с указом президента от 25 апреля 2019 года №193 об оценке деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти РФ на прошлой неделе были подведены итоги работы за 1,5 года управленческих команд всех 85 субъектов страны. Деятельность оценивалась по восьми критериям, соотносимым с показателями выполнения 12 национальных проектов.

"Такая работа проводится впервые, поэтому оценивался период 2018 и первой половины 2019 года региональных органов власти. Итоги зафиксированы постановлением правительства РФ. В соответствии с ним, Самарская область признана одним из лидеров регионального развития в стране", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Среди регионов второго уровня область по динамике уступила только Крыму, а среди крупнейших регионов - столице страны. При этом область стала абсолютным лидером по динамике развития в Приволжском федеральном округе.