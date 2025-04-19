Самарский пловец Александр Кудашев завоевал титул чемпиона России по плаванию.

На чемпионате в Казани он одержал победу на своей коронной дистанции — 200 метров баттерфляем, показав результат — 1 минуту 56,26 секунды.

Свои поздравления спортсмену выразил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев: "Поздравляю нашего чемпиона и его тренера Татьяну Климентову с победой и желаю новых высот!".