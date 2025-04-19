Житель Приволжья вновь стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

В Приволжском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД РФ.
В с. Приволжье сотрудники ДПС остановили 43-летнего водителя на ВАЗ-2115. В ходе общения с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя.
Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, на что тот ответил отказом.
Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, машину поместили на специализированную стоянку.
При проверке по информационным базам сотрудники полиции установили, что в ноябре прошлого года задержанный привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы