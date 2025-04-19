Житель Приволжья вновь стал фигурантом уголовного дела за нетрезвое вождение

В Приволжском районе возбуждено уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД РФ.

В с. Приволжье сотрудники ДПС остановили 43-летнего водителя на ВАЗ-2115. В ходе общения с водителем полицейские почувствовали, что от него исходит резкий запах алкоголя.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, на что тот ответил отказом.

Для дальнейшего разбирательства водителя доставили в отдел полиции, машину поместили на специализированную стоянку.

При проверке по информационным базам сотрудники полиции установили, что в ноябре прошлого года задержанный привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев. Соответствующих выводов нарушитель дорожной безопасности не сделал и вновь нарушил закон.