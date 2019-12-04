Водитель иномарки врезался в грузовик, ранее попавший в ДТП

В среду, 4 декабря, на 1001 километре трассы М-5 в районе п. Винтай в Ставропольском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Нива" и грузовика МАN, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в этом ДТП никто не пострадал. Но когда прибывшие инспекторы ГИБДД освободили проезжую часть от столкнувшихся машин и уже оформляли документы, в стоявший на обочине грузовик МАN на большой скорости врезался автомобиль Skoda.

При ударе кузов иномарки деформировался, и получивший тяжелые травмы водитель оказался зажат в салоне.

В 12:26 на место происшествия выехали спасатели техногенного отряда поисково-спасательной службы Самарской области.

В 14:00 спасатели вытащили потерявшего сознание водителя и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.