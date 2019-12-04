16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Водитель иномарки врезался в грузовик, ранее попавший в ДТП Гражданина Киргизии будут судить за ДТП с тремя погибшими в Красноярском районе Водитель и пассажир врезавшейся в столб легковушки попали в реанимацию На трассе под Тольятти столкнулись шесть машин, есть пострадавшие В Самаре водитель BMW сбил пешехода и уехал с места ДТП

ДТП Происшествия

Водитель иномарки врезался в грузовик, ранее попавший в ДТП

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 4 декабря, на 1001 километре трассы М-5 в районе п. Винтай в Ставропольском районе произошло ДТП с участием автомобиля "Нива" и грузовика МАN, сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным спасателей, в этом ДТП никто не пострадал. Но когда прибывшие инспекторы ГИБДД освободили проезжую часть от столкнувшихся машин и уже оформляли документы, в стоявший на обочине грузовик МАN на большой скорости врезался автомобиль Skoda.

При ударе кузов иномарки деформировался, и получивший тяжелые травмы водитель оказался зажат в салоне.

В 12:26 на место происшествия выехали спасатели техногенного отряда поисково-спасательной службы Самарской области.

В 14:00 спасатели вытащили потерявшего сознание водителя и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5