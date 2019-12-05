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Олимпийские Спорт

Главным тренером волейбольной "Новы" стал Юрий Филиппов

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пост главного тренера ВК "Нова" назначен Юрий Иванович Филиппов, который уже с 4 декабря приступил к своим обязанностями.

Фото: ВК "НОВА"

"Нова" и Александр Горбатков по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. 

Юрий Филиппов — мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса Украины. В качестве тренера — двукратный чемпион Украины, трехкратный обладатель кубка Украины, обладатель кубка Кипра, обладатель Суперкубка Кипра.

Тренировал сборную Украины с 2005 по 2008 и с 2012 по 2016. 

Локомотив (Харьков) с 2006 по 2009 и с 2011 по 2016.
AEK Karava (Кипр) с 2009 по 2011.
Apoel (Кипр) с 2016 по 2017.
"Дагестан" с 2017 по 2018.
"Ярославич" с 2018 по 2019.
P.A.O.K (Греция) с 2018 по 2019. 

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