Под Тольятти при лобовом столкновении с грузовиком погибла водитель легковушки

В среду, 4 декабря, в 21:00 на трассе "Тольятти-Ташелка" произошло ДТП, в котором погибла молодая женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 26 и 27 км трассы 27-летняя водитель Lada Kalina не справилась с рулевым управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком МАЗ-5440 под управлением 58-летнего водителя.

В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.