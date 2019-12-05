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Страхование Финансы

ВСК предлагает скидку 50% на страховку для выезжающих за рубеж на новогодние каникулы

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК в преддверии Нового года предлагает специальные условия на покупку страховых продуктов для выезжающих за рубеж.

При оформлении страхового полиса для поездок за границу в период со 2 декабря 2019 г. по 10 января 2020 г. в мобильном приложении "ВСК страхование" или интернет-магазине ВСК предоставляет скидку в размере 50%.

Скидка доступна для выезжающих в большинство стран мира. Помимо этого, можно выбрать вид отдыха, например, активный или с занятиями любительским спортом.

Скидка предоставляется по промокоду "взр2020" при условии его регистрации в интернет-магазине shop.vsk.ru или в мобильном приложении "ВСК страхование" в период проведения распродажи.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке.

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