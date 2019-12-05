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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 декабря, в Новокуйбышевске участником ДТП стала 35-летняя водитель Lada Kalina. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, около 17:10 она выезжала с прилегающей территории между домами № 8 и 10 по ул. Пирогова, не уступила дорогу и столкнулась с ВАЗ-21102 под управлением 32-летнего мужчины. От удара автомобиль ВАЗ-21102 отбросило на припаркованный Renault Logan.

В аварии пострадали пассажиры ВАЗ-21102: 24-летняя женщина, 15-летняя девушка и девочка 2019 года рождения. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП полицейские ведут проверку, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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