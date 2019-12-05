В "Дирижабле" пройдет концерт "Blues and rock-n-roll. Золотые хиты 60-70х"

В Самаре 8 декабря, в 18:00, молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" СГИК (ул. Куйбышева, 104) состоится концерт "Blues and rock-n-roll. Золотые хиты 60-70х" (0+).
Группа Steam Brothers исполнит песни 40-70-х годов XX века и авторский материал. Рок-группа "Dрова" исполнит блюзовые стандарты и хиты блюз-рок и соул исполнителей 60-70-х годов в собственной интерпретации. Завершит концерт акустическая кавер-группа River bend, исполняющая англоязычные хиты 60-70-х годов.
Концерт проходит в рамках общественного проекта "Культурное сердце России", созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Вход свободный.