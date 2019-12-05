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Московские продюсеры отберут 10 самарских групп для продвижения Яна Дьякова и Михаил Гужов выступят в Художественном музее Джазовый оркестр им. Олега Лундстрема выступит в Самарской филармонии "Контора Кука" соберет друзей на свое 25-летие В самарской кирхе пройдут музыкально-художественные вечера времени Адвента

Музыка Культура

Московские продюсеры отберут 10 самарских групп для продвижения

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 11 декабря любая самарская группа может подать заявку на участие в шоукейсе Института музыкальных инициатив (ИМИ) в рамках проекта "ИМИ. Сцена".

25 января в Самаре состоится масштабная музыкальная конференция — проект "ИМИ. Сцена". Цель проекта — наладить связи между представителями музыкальной индустрии из разных городов и разрушить стереотип о том, что музыку можно делать только в столицах. Для этого в Самару приедут представители фестивалей, продюсеры, руководители лейблов, звукорежиссеры. Они будут делиться опытом и обсуждать актуальные проблемы в рамках дискуссий и мастер-классов. Отдельным блоком конференции станет разбор шоукейсов различных местных команд, на которых музыканты представят на профессиональный суд свои работы. Для участия в этой части мероприятия отберут только 10 групп.

Полная программа конференции появится ближе к дате ее проведения.

Более подробную информацию можно узнать здесь.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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