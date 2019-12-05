Московские продюсеры отберут 10 самарских групп для продвижения

До 11 декабря любая самарская группа может подать заявку на участие в шоукейсе Института музыкальных инициатив (ИМИ) в рамках проекта "ИМИ. Сцена".

25 января в Самаре состоится масштабная музыкальная конференция — проект "ИМИ. Сцена". Цель проекта — наладить связи между представителями музыкальной индустрии из разных городов и разрушить стереотип о том, что музыку можно делать только в столицах. Для этого в Самару приедут представители фестивалей, продюсеры, руководители лейблов, звукорежиссеры. Они будут делиться опытом и обсуждать актуальные проблемы в рамках дискуссий и мастер-классов. Отдельным блоком конференции станет разбор шоукейсов различных местных команд, на которых музыканты представят на профессиональный суд свои работы. Для участия в этой части мероприятия отберут только 10 групп.

Полная программа конференции появится ближе к дате ее проведения.

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