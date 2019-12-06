Предприниматели Самары покажут свою продукцию на выставке

Выставка товаров и услуг "Самарский бизнес от А до Я" пройдет в ВЦ "Экспо-Волга" 11 декабря.

В центре соберутся предприниматели малого и среднего бизнеса, эксперты, представители общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства и организаций поддержки для поиска новых вариантов и форм развития бизнеса в Самарской области. Выставка станет уникальной возможностью заявить о себе для действующих компаний. А для тех кто только планирует зарегистрировать свой бизнес, есть возможность узнать, как это сделать просто и быстро и какие есть программы поддержи малого и среднего бизнеса.

Участников и посетителей выставки ждет насыщенная, а главное полезная деловая программа, с который можно ознакомиться на сайте самарскийбизнес-а-я.рф.