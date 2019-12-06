Ночью в Тольятти сгорел Nissan

В пятницу, 6 ноября, около 2:00, у дома № 2 по бульвару Кулибина в Автозаводском районе загорелся Nissan. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Прибывшие пожарные затушили иномарку. В результате возгорания у нее сильно обгорела передняя часть кузова и огонь повредил салон.

По одной из версий автомобиль мог загореться из-за поджога. Якобы кто-то из местных жителей видел, что некий человек ночью подбежал к автомобилю и бросил что-то на него. Машина загорелась, а предполагаемый поджигатель убежал.

Но как было на самом деле, еще предстоит установить. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют.