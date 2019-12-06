16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
К 2035 г. появится скоростная трасса Самара - Саратов - Волгоград - Краснодар Новый мост через р. Сок будет строить "Самаратрансстрой" Минтранс начал поиски подрядчика для строительства второй очереди Фрунзенского моста В Самаре ищут подрядчика для нового моста через р. Сок Стартовало строительство Климовского моста

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 доверилась абонентам

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2 запустила сервис, позволяющий абонентам оставаться на связи независимо от текущего баланса на лицевом счете. Услуга "На доверии" доступна клиентам оператора даже в международном роуминге и дает возможность пользоваться связью при отрицательном балансе, а оплачивать их — в следующем расчетном периоде.

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 разработал бесплатную услугу для пользователей пакетных тарифных планов, обслуживающихся в компании более трех месяцев. Подключение доступно активным пользователям услуг связи, которые ежемесячно тратят на связь не менее 200 рублей и имеют положительный баланс лицевого счета на момент подключения опции. Предоставляемый лимит рассчитывается индивидуально для каждого абонента, при этом клиент сам определяет необходимую сумму в рамках установленного лимита. Важным преимуществом сервиса является доступность его подключения даже в международном роуминге.

Активировать опцию можно в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте оператора. Здесь же абонент может управлять суммой предоставляемого лимита. Следует учесть, что полученными средствами клиент не может оплачивать подписки или осуществлять денежные переводы — потратить средства "доверительного" платежа можно только на оплату услуг связи.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Доверительные отношения с клиентами — один из ключевых принципов работы Tele2. Об этом говорит и самый высокий в отрасли индекс NPS — готовность рекомендовать оператора близким и друзьям. Мы ценим наших пользователей за лояльность и отвечаем им качественным сервисом и продуктами, которые сформированы на основании их ожиданий. Новый сервис — это бесплатная услуга, она позволяет оставаться на связи с родными и друзьями даже в поездках по миру и при отрицательном балансе на счете, а оплачивать расходы — в следующем месяце".

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5