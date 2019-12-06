Tele2 доверилась абонентам

Tele2 запустила сервис, позволяющий абонентам оставаться на связи независимо от текущего баланса на лицевом счете. Услуга "На доверии" доступна клиентам оператора даже в международном роуминге и дает возможность пользоваться связью при отрицательном балансе, а оплачивать их — в следующем расчетном периоде.

Мобильный оператор Tele2 разработал бесплатную услугу для пользователей пакетных тарифных планов, обслуживающихся в компании более трех месяцев. Подключение доступно активным пользователям услуг связи, которые ежемесячно тратят на связь не менее 200 рублей и имеют положительный баланс лицевого счета на момент подключения опции. Предоставляемый лимит рассчитывается индивидуально для каждого абонента, при этом клиент сам определяет необходимую сумму в рамках установленного лимита. Важным преимуществом сервиса является доступность его подключения даже в международном роуминге.

Активировать опцию можно в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте оператора. Здесь же абонент может управлять суммой предоставляемого лимита. Следует учесть, что полученными средствами клиент не может оплачивать подписки или осуществлять денежные переводы — потратить средства "доверительного" платежа можно только на оплату услуг связи.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Доверительные отношения с клиентами — один из ключевых принципов работы Tele2. Об этом говорит и самый высокий в отрасли индекс NPS — готовность рекомендовать оператора близким и друзьям. Мы ценим наших пользователей за лояльность и отвечаем им качественным сервисом и продуктами, которые сформированы на основании их ожиданий. Новый сервис — это бесплатная услуга, она позволяет оставаться на связи с родными и друзьями даже в поездках по миру и при отрицательном балансе на счете, а оплачивать расходы — в следующем месяце".