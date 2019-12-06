В Самаре и Тольятти предприниматели поделились историями своего успеха со студентами

6 декабря в Самаре при поддержке регионального министерства экономического развития и инвестиций прошел студенческий форум "Мой бизнес — моя взлетная полоса". Аналогичный форум на этой неделе состоялся и в Тольятти. В обоих мероприятиях приняли участие более тысячи студентов колледжей и вузов региона.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" есть несколько федеральных программ, которые предусматривают различные меры поддержки бизнеса на всех этапах реализации проектов. Власти Самарской области оказывают всестороннюю поддержку предпринимателям. Уже есть заметные положительные результаты этой слаженной работы. Как ранее отмечал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов, одна из задач региона в рамках реализации нацпроекта — это увеличение численности занятых в сфере субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), включая индивидуальный бизнес, до 535 тысяч человек к 2024 году. По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тысяч. Более того, Самарская область является лидером по этому показателю среди всех регионов Приволжского федерального округа.

На студенческих форумах в Самаре и Тольятти выступили амбассадоры нацпроекта от Самарской области. В Тольятти основатель сети кулинарий "Белый фартук" Андрей Сажнев научил молодых предпринимателей, как составить бизнес-стратегию и выиграть, а владелец "Логопед-центра" Галина Лазарева поделилась опытом, как вырасти от специалиста до основателя бизнеса с использованием мер государственной поддержки.

В Самаре основатель сети детских развивающих студий "Вундеркинд" Наталья Виханова рассказала о нюансах ведения бизнеса и поделилась своими секретами успеха, а соучредитель сети спа-салонов "Твой Тай" Максим Суранов научил молодых людей, как превратить мечту в успешный бизнес-проект.

В Самарской области в рамках госпрограммы также реализуется бесплатный образовательный проект "Почему бизнес?" по обучению студентов колледжей и вузов основам ведения своего дела. Для студентов проводятся мастер-классы с известными федеральными и региональными предпринимателями, которые делятся своими бизнес-историями и помогают в развитии предпринимательских качеств, а также обучающие занятия, направленные на генерацию и создание бизнес-идей и информирование о мерах государственной поддержки бизнеса. Информация о мероприятиях проекта "Почему бизнес?" представлена на едином сайте государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru. Кроме того, в декабре на сайте появится новая функция. Любой студент сможет проверить уровень своих бизнес-компетенций и пройти тестирование на выявление профессиональных навыков.

Другой образовательный проект для начинающих предпринимателей — "Стартап-акселератор". Это обучающая программа для тех, кто намерен развивать свой бизнес в инновационной сфере. Более трехсот человек уже прослушали образовательный курс, проработали свои бизнес-идеи с наставниками и менторами и получили от них отзывы и рекомендации, как вывести свою идеи на стадию работающего проекта.