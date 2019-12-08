"Ладья" разгромила "Кузнецких Медведей" - 8:1

Матч против "Кузнецких Медведей" тольяттинцы начали активно, и уже в первом периоде забросили две шайбы: сначала Милан Зинатуллин добил шайбу после собственного броска — 1:0. Затем в контратаке "2 против 1" Артем Якутов точно бросил в дальний угол (2:0).

В дебюте второго периода Зинатуллин оформил дубль — 3:0. После этого в ворота гостей встал Кирилл Кузнецов. Эта замена гостям не помогла: Степан Стешенко (отличился дважды) и Станислав Рангаев довели счет до 6:0.

В третьем периоде вслед за своими партнерами по команде, Якутов оформил дубль — 7:0.

На последней минуте команды обменялись шайбами: сначала Егор Вернигор "размочил" счет, а затем Стешенко оформил хет-трик — 8:1 победа "Ладьи".

В воскресенье, 8 декабря, в 14.00 команды сыграют еще раз.