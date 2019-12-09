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Страхование Финансы

ВСК дарит новым клиентам скидки на каско

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК предлагает новым клиентам приобрести страховые продукты каско на особых условиях.

Скидка в размере 20% доступна клиентам, ранее не использовавшим услуги компании, при самостоятельном оформлении договора страхования через дистанционный сервис: мобильное приложение "ВСК Страхование" или интернет-магазин shop.vsk.ru. Необходимо только произвести расчет, и сразу будет видна стоимость со скидкой.

Воспользоваться бонусом можно при приобретении таких страховых продуктов для автотранспортных средств, как "Каско Классика", "Каско Уверенный", "Каско Компакт" и "Каско Компакт+". Также сохраняются дополнительные опции, например, "Такси в подарок".

Акция "Онлайн-каско" продлится в период с 09.12.2019 г. по 10.01.2020 г.

Подробные условия акции доступны на сайте компании по ссылке: https://www.vsk.ru/individuals/promo/-20_na_kasko_onlain/.

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