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Музыка Культура

В Самаре выступят звезды аргентинского танго

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) 13 декабря, в 19:00, выступят звезды аргентинского танго (12+).

Solo Tango Orquesta — российский танго оркестр. Он стал победителем XXXV международного конкурса-фестиваля в Кастельфидардо в категории "Музыка Пьяццоллы" (Италия), XXXXVIII международного конкурса в Клингентале (Германия), а также лауреатами международного конкурса Libertango (Россия, Барнаул) и обладателями специальной премии фонда им. П. И. Чайковского (Москва).

Исполнители:

Танцевальная пара — Фернандо Родригес и Стефания Гомес, победители Чемпионата мира по танго (Буэнос-Айрес, 2019).

Solo Tango Orquesta: Александр Рязанов (скрипка), Артем Тимин (фортепиано), Илья Алпеев (контрабас), Павел Ратынский (бандонеон).

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