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ДТП Происшествия

В Самаре водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 декабря, в 16:40, в Самаре произошло ДТП с участием 29-летнего водителя Opel Corsa, по ул. Дыбенко в направлении ул. Карбышева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 82 по ул. Дыбенко автомобилист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 35-летнюю женщину.

Пострадавшую доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде пешеходных переходов.

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