В Самаре водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 декабря, в 16:40, в Самаре произошло ДТП с участием 29-летнего водителя Opel Corsa, по ул. Дыбенко в направлении ул. Карбышева. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.