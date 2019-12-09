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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет выставка товаров и услуг малого и среднего бизнеса

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выставка товаров и услуг компаний, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в столице губернии, продемонстрирует возможности местных производителей.

Выставка "Самарский бизнес от А до Я" направлена на объединение на одной площадке предпринимателей малого и среднего бизнеса, экспертов, представителей общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства и организаций поддержки для поиска новых вариантов и форм развития бизнеса в Самарской области.

Для действующих предпринимателей выставка станет уникальной возможностью заявить о себе. А для тех, кто планирует зарегистрировать свой бизнес, здесь можно будет узнать, как это сделать просто и быстро, и какие есть программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Участников и посетителей выставки ждет насыщенная, а главное полезная деловая программа, с которой можно ознакомиться на сайте: самарскийбизнес-а-я.рф.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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