В Самаре пройдет выставка товаров и услуг малого и среднего бизнеса

Выставка товаров и услуг компаний, осуществляющих свою предпринимательскую деятельность в столице губернии, продемонстрирует возможности местных производителей.
Выставка "Самарский бизнес от А до Я" направлена на объединение на одной площадке предпринимателей малого и среднего бизнеса, экспертов, представителей общероссийских общественных организаций малого и среднего предпринимательства и организаций поддержки для поиска новых вариантов и форм развития бизнеса в Самарской области.
Для действующих предпринимателей выставка станет уникальной возможностью заявить о себе. А для тех, кто планирует зарегистрировать свой бизнес, здесь можно будет узнать, как это сделать просто и быстро, и какие есть программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Участников и посетителей выставки ждет насыщенная, а главное полезная деловая программа, с которой можно ознакомиться на сайте: самарскийбизнес-а-я.рф.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.