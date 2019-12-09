16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В разбившейся в Самаре Toyota Camry находился участковый На Волжском шоссе в вылетевшей в кювет иномарке погибла девушка Водитель легковушки погиб, врезавшись в фуру в Самарской области Самарец за рулем автовоза перевернулся в кювет в Оренбургской области Четыре человека пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

ДТП Происшествия

В Самаре под колесами легковушки пострадала нетрезвая женщина

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 8 декабря, в 22:10, в Куйбышевском районе Самары в ДТП попал 23-летний водитель ВАЗ-2114, ехавший по Новокуйбышевскому шоссе в направлении пер. Саратовский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в районе дома № 66 по Новокуйбышевскому шоссе он сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. В больнице обнаружилось, что женщина была нетрезва.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5