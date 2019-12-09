В Самаре под колесами легковушки пострадала нетрезвая женщина

В воскресенье, 8 декабря, в 22:10, в Куйбышевском районе Самары в ДТП попал 23-летний водитель ВАЗ-2114, ехавший по Новокуйбышевскому шоссе в направлении пер. Саратовский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в районе дома № 66 по Новокуйбышевскому шоссе он сбил женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода без светоотражающих элементов на одежде.

Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована. В больнице обнаружилось, что женщина была нетрезва.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.