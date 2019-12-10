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Хоккей Спорт

"Лада" победила "Молот-Прикамье" - 3:1

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На домашнем льду тольяттинская хоккейная "Лада" обыграла "Молот-Прикамье" - 3:1.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Счет в матче на 15-й минуте открыли пермяки: Валерий Глебов добил шайбу после дальнего броска Георгия Маккаева (0:1). В первом периоде эта шайба оказалась единственной.

С самого начала второго периода хозяева большими силами пошли в атаку, и оборона "Молота-Прикамье" дрогнула: сначала Филипп Толузаков на 22-й минуте реализовал большинство точным броском со средней дистанции (1:1).

Прошло всего две минуты, и Владимир Журавлев открыл счет своим шайбам в этом сезоне - 2:1.

После этого "Лада" вполне могла развить свой успех, но до окончания второго периода счет не изменился.

На 44-й минуте Денис Скатов убежал один на один с Александром Скрынником, но голкипер "Лады" выручил хозяев.

В середине третьего периода гости получили численное преимущество, и Скрынник несколько раз отражал опасные броски по своим воротам.

В концовке гости при игре "4 на 4" заменили голкипера полевым игроком, чем воспользовался Артурс Озолиньш, поставив точку в матче - 3:1 победа "Лады".

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