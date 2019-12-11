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ВТБ создает Лайфстайл-платформу

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ создает Лайфстайл-платформу, объединяющую различные сервисы, которые используются каждый день. На единой платформе будут собраны сервисы вызова такси, доставки еды, бронирования ресторанов, покупка билетов в кино, театр, на спортивные мероприятия, покупка авиа- и железнодорожных билетов. Из финансовых сервисов будут доступны виртуальные карты, платежи и переводы, кредитные продукты. Инвестиции в проект со стороны ВТБ составят более 2,5 млрд рублей.

Платформа будет открыта для сотрудничества с лидерами рынка в своих отраслях. Список партнеров и сервисов будет расширяться. Собственный супер-апп платформы будет доступен летом 2020 года.

ВТБ стратегически сфокусирован на расширении своей банковской аудитории в перспективе ближайших трех лет. Платформа станет одной из ключевых площадок для привлечения новых клиентов в банк, в том числе за счет интеграции с приложениями партнеров. Совокупная аудитория группы ВТБ и ее партнеров составляет порядка 50 миллионов активных клиентов.

Планируется, что к концу 2022 года число пользователей Лайфстайл-платформы составит порядка 4 млн человек. К тому времени будет выпущено 500 тысяч банковских карт для пользователей платформы.

Одним из сервисов Лайфстайл-платформы станет "биржа баллов", где клиенты группы ВТБ и компаний-партнеров смогут конвертировать баллы между различными программами лояльности - банка, телеком-оператора, ритейла и других.

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин отметил: "Запуск Лайфстайл-платформы станет важным этапом цифровой трансформации бизнеса банка ВТБ. Платформа позволит эффективно привлекать новых клиентов за счет охвата широкого спектра потребностей. Новое приложение будет особенно востребовано представителями молодой аудитории. У них есть интерес не только к финансовым, но и к лайфстайл-сервисам, представленным в одном интерфейсе. Уверен, что продукты, созданные на базе новой платформы, смогут сделать решение повседневных задач более удобным".

В октябре 2019 была зарегистрирована компания ООО "Лайфстайл-платформа". Генеральным директором назначен Андрей Макаров, ранее руководивший департаментом финтеха МТС.

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