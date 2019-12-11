В 2020 году жители региона старше 50 лет смогут получить новую профессию

В 2020 г. в рамках нацпроекта "Демография" бесплатно переобучиться и повысить свою квалификацию сможет еще больше людей старшего возраста, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Такая информация прозвучала на итоговом заседании межведомственной комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации и занятости населения в Самарской области. Главной темой обсуждения стала поддержка занятости и повышение конкурентоспособности людей старшего поколения.

В мероприятии приняли участие представители региональной исполнительной власти, территориальных отделений федеральных органов, органов местного самоуправления и внебюджетных фондов, Государственной инспекции труда в Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, областной Торгово-промышленной палаты.

"Сейчас уже можно подвести предварительные итоги реализации мероприятия по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста и обозначить перспективы на будущий год. Наш регион уже перевыполнил установленный показатель втрое. Уверен, что совместная работа позволит нам не снижать заданного в этом году темпа", - прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

По информации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, на 5 декабря заключены договоры на организацию обучения 3895 граждан предпенсионного возраста, приступили к обучению 3862 человека, завершили 2987 человек.

Об опыте участия в нацпроекте "Демография", который реализуется в стране по инициативе президента РФ Владимира Путина, рассказали представители предприятий. Так, АО "Самарский электромеханический завод" одним из первых заключил соглашение на обучение 40 сотрудников предпенсионного возраста как из административного сектора, так и с производственного: слесарей, сборщиков, наладчиков и др.

"Повышение квалификации сотрудников положительно отразилось на производительности труда, а следовательно, и на качестве продукции. Обучение дало нашим сотрудникам дополнительный набор знаний для освоения новых технологий и нового производственного оборудования", - пояснил генеральный директор Самарского электромеханического завода Василий Мухин. Он поблагодарил за возможность участвовать в нацпроекте и отметил, что в следующем году предприятие продолжит эту работу.

Со следующего года расширяются возрастные критерии участников: возможность переобучения появится у жителей не только предпенсионного возраста, но и старше 50 лет. Плановая численность участников составит 1142 человека.

Для выбора обучающих курсов жителям необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства, как и работодателям, желающим за счет бюджетных средств переобучить своих сотрудников.

Участники заседания отметили положительную динамику работы по поддержке людей старшего поколения, но отметили необходимость и далее информировать население старшего возраста о возможностях переобучения, а также продолжать консультации с работодателями о недопустимости нарушения трудовых прав работников предпенсионного возраста.