Клиенты группы "Открытие" в 10 раз реже стали страховать свою жизнь в валюте

С 2015 года доля тех, кто покупает программы накопительного и инвестиционного страхования жизни (НСЖ и ИСЖ) "Росгосстрах Жизнь" (финансовая группа "Открытие") в долларах и евро, стабильно сокращалась с 29% до 3%. Более чем 90% клиентов сегодня предпочитают рублевые полисы.
Пять лет назад 25% всех инвестиционно-накопительных программ компании Данные по компании "ЭРГО Жизнь", на базе которой развивается "Росгосстрах Жизнь", входящая в группу "Открытие", заключались в долларах, еще 4% - в евро. Однако с 2015 года доля валютных договоров страхования жизни постепенно снижалась, и в этом году в валюте оформлено меньше 1% полисов НСЖ и порядка 2% ИСЖ.
"Инвестиционно-накопительные продукты "Росгосстрах Жизнь" чаще всего продаются через розничную сеть банка "Открытие", поэтому для них характерны те же тренды, что и для традиционных банковских продуктов, особенно депозитов. Прошло пять лет с девальвационного шока 2014 года. Люди имеют свойство забывать плохое. Рубль уже долгое время относительно стабилен, так почему бы не купить рублевый инструмент с более высокой доходностью? Тем более что абсолютное большинство клиентов получают доходы в рублях и планируют финансовые цели в них же", - объясняет директор по стратегическому анализу СК "Росгосстрах Жизнь" Иван Чубарь.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидерские позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.