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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов, разработанную совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК) специально для членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).

Программа была представлена генеральным директором ИПХиК Юрием Грибом на VIII Национальном конгрессе "Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология", который проходил с 5 по 7 декабря на базе Технопарка "Сколково". В рамках конгресса состоялся исторический съезд Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), на котором были определены инновационные пути развития отрасли.

Председатель конгресса Наталья Мантурова отметила актуальность, своевременность программы и значение наличия страховой защиты для цивилизованного развития пластической хирургии в РФ.

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