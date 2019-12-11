16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинельском районе при спуске с моста грузовик повредил три автомобиля На самарской обводной дороге в ДТП со встречным грузовиком погиб водитель легковушки В Тольятти пострадала пассажирка перевернувшегося автомобиля Mercedes В разбившейся в Самаре Toyota Camry находился участковый На Волжском шоссе в вылетевшей в кювет иномарке погибла девушка

ДТП Происшествия

В Тольятти пострадала пассажирка перевернувшегося автомобиля Mercedes

ТОЛЬЯТТИ. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 178
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 42-летнего водителя автомобиля Mercedes, ехавшего по Ленинскому проспекту со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Степана Разина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на бордюрный камень, затем врезался в дорожный знак, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали с подозрением на переломы.

"При оформлении дорожного происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля Mercedes неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - В отношении водителя составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также 13 материалов по ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату ранее вынесенных штрафов".

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5