В Тольятти пострадала пассажирка перевернувшегося автомобиля Mercedes

В среду, 11 декабря, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 42-летнего водителя автомобиля Mercedes, ехавшего по Ленинскому проспекту со стороны ул. Ворошилова в направлении ул. Степана Разина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на бордюрный камень, затем врезался в дорожный знак, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка автомобиля. Ее госпитализировали с подозрением на переломы.

"При оформлении дорожного происшествия полицейскими установлено, что водитель автомобиля Mercedes неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. - В отношении водителя составлен материал по ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также 13 материалов по ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевременную оплату ранее вынесенных штрафов".

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.