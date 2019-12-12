В Кинельском районе при спуске с моста грузовик повредил три автомобиля

В среду, 11 декабря, в Кинельском районе грузовик протаранил два стоявших в пробке автомобиля и зацепил один встречный, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, примерно в 23:30 при спуске с моста у п. Алексеевка в районе 24 км трассы "Обводная города Самары" 60-летний водитель грузовика "КамАЗ" с прицепом неправильно выбрал скоростной режим и столкнулся с двумя стоявшими впереди автомобилями - Volvo и китайским грузовиком-пятитонником. Кроме того, "КамАЗ" задел боком двигавшийся по встречной полосе грузовик Scania с прицепом.

В областной полиции уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.