16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Московские продюсеры отберут 10 самарских групп для продвижения Яна Дьякова и Михаил Гужов выступят в Художественном музее Джазовый оркестр им. Олега Лундстрема выступит в Самарской филармонии "Контора Кука" соберет друзей на свое 25-летие В самарской кирхе пройдут музыкально-художественные вечера времени Адвента

Музыка Культура

В "Дирижабле" устроят романтический концерт с этникой и эмбиентом

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 89
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 15 декабря в 18:00 в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104) состоится романтический концерт (16+).

Откроет музыкальную программу "Этнический центр Татьяны Елецкой" с концертом проекта ALUNA. Зрители услышат чарующие звуки арфы, космическое звучание хэндпана и бодрящие ритмы кахона.

Творческую коллаборацию представят школа танцев "Tribe" и музыкальная группа "Distorted blur". Зрителей ждет синтез ambient и импровизации от танцоров.

Вход свободный.

Концерт состоится в рамках реализации общественного проекта "Культурное сердце России", созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5