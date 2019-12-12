В "Дирижабле" устроят романтический концерт с этникой и эмбиентом

В Самаре 15 декабря в 18:00 в молодежном концертно-театральном комплексе "Дирижабль" (ул. Куйбышева, 104) состоится романтический концерт (16+).
Откроет музыкальную программу "Этнический центр Татьяны Елецкой" с концертом проекта ALUNA. Зрители услышат чарующие звуки арфы, космическое звучание хэндпана и бодрящие ритмы кахона.
Творческую коллаборацию представят школа танцев "Tribe" и музыкальная группа "Distorted blur". Зрителей ждет синтез ambient и импровизации от танцоров.
Вход свободный.
Концерт состоится в рамках реализации общественного проекта "Культурное сердце России", созданного по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.