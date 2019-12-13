В Самаре водитель сбил на переходе семилетнюю девочку и скрылся

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Полицейские Самары устанавливают личность водителя, который 12 декабря около 15:00 на неустановленном автомобиле в районе строения №43 по ул. Карбышева сбил семилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.