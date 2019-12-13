В Самаре водитель сбил на переходе семилетнюю девочку и скрылся

Полицейские Самары устанавливают личность водителя, который 12 декабря около 15:00 на неустановленном автомобиле в районе строения №43 по ул. Карбышева сбил семилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, девочка возвращалась из школы без сопровождения взрослых. Послк ДТп она самостоятельно добралась домой, откуда ее на "скорой" увезли в лечебное учреждение. После оказания помощи пострадавшей было назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося проводится проверка, ведется поиск водителя.