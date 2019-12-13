Проект "Один день из жизни России" приехал в Самару

11 декабря в ТРК "Гудок" открылась экспозиция "Россия. Один день из жизни", включающая почти три сотни кадров профессиональных фотографов, снятых 22 сентября 2017 года в разных уголках страны. Организаторы выставки, благотворительный проект компании МТС "Поколение М" и культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО, также провели региональную версию акции "Один день из жизни" для детей и подростков, увлекающихся фотографией.

"Россия. Один день из жизни" - это идейный наследник почти одноименного проекта 1987 года. "Почти" - потому что тогда в кадре была другая страна, СССР. 32 года назад проект вызвал колоссальный интерес за рубежом, поскольку давал уникальную на тот момент возможность увидеть повседневную жизнь чрезвычайно закрытого государства.

Организация РУСС ПРЕСС ФОТО занимается историей фотографии. Ее директор Василий Прудников считает "Один день из жизни Советского Союза" важной культурной вехой и потому решил отметить ее юбилей проведением аналогичной творческой акции. По его инициативе 22 сентября 2017 года 340 фотографов России и бывших братских республик отправились документировать в снимках нашу повседневность. Итогом стала экспозиция, которая заставляет задуматься о размерах и культурном разнообразии нашей Родины и о том, насколько страна изменилась за три десятка лет. "Масштабы России поражают, - рассказал куратор выставки о своем проекте. - В один день сентября можно снять три сезона - лето, осень и зиму. А сутки за счет часовых поясов в нашем случае растянулись на 36 часов. Когда вы посмотрите выставку, то поймете, что снимки в большинстве своем простые. Ошеломляет то, сколько всего происходит за один день. В Нижнем Новгороде - арест чиновника, в кадре он в наручниках. В Новосибирске - митинг против фильма "Матильда" и собака с милицией по кинозалу ходит. Путин - в Ульяновске. Медведев - в Адыгее. На Красной Площади - бассейн с 30 тысячами тонн воды… Все это в один день, и все - на наших кадрах".

К слову, Самарская область также представлена на выставке несколькими фото - их сделали Дарья Асланян, Антон Воробьев, Владимир Захаров и другие авторы.

Параллельно работе в РУСС ПРЕСС ФОТО, Василий Прудников уже несколько лет выступает мастером "Поколения М". Это онлайн-проект компании МТС, который поддерживает и монетизирует в благотворительных целях творческие начинания молодых людей. Талантливым ребятам помогают состоявшиеся в своих сферах специалисты. "Через нашу платформу дети, независимо от того, где они живут, могут контактировать с мастерами своего дела, - объясняет Ольга Юркова, руководитель "Поколения М" в регионах России. - Например, ребята могут поговорить о развитии своего музыкального таланта с Полиной Гагариной, обсудить участие в телешоу с продюсерским центром "Эколь" или разобрать фотографию с Василием Прудниковым. Это побуждает детей развиваться и творить, а внимание к их работам конвертируется в благотворительность".

Выставка "Россия. Один день из жизни" стала центральной идеей для творческого тура, который пройдет во многих городах, но старт взял именно в Самаре. До сих пор участники "Поколения М" могли рассчитывать на виртуальные мастер-классы Прудникова. Однако тур дал возможность пообщаться с ним вживую. Мастер превратил экспозицию в ТРК "Гудок" в наглядное пособие для детей. 11 декабря сразу после официальной части он провел для них экскурсию по выставке. И объяснил, почему та или иная фотография попала в его выборку. Особенно эта информация была полезна тем, кто на следующий день участвовал в региональной версии проекта "Один день из жизни".

Фотокросс прошел уже на следующий после инструктажа день, 12 декабря. В течение суток молодые фотографы снимали и загружали через платформу "Поколение М" картинки с эпизодами из жизни Самарской области. Часть сюжетов была распределена между участниками заранее, другая возникла спонтанно. В объективы участников региональной версии "Одного дня из жизни" попали сцены из роддома, с набережной Волги, с крыши "Вертикали" (одного из самых высоких зданий в городе) и десятков других локаций. В течение 20 дней Прудников проведет отбор снимков и даст ребятам обратную связь. Отобранные мастером работы можно будет увидеть в январе, на выставке "Один день из жизни Самары". Но не менее важно посмотреть их сейчас, на сайте и в соцсетях "Поколения М". Ведь, по замыслу проекта, каждый "лайк" и комментарий под работой участника превращается в реальные деньги, которые МТС направляет на лечение тяжелобольных детей. "Наша цель - не только развивать творческие способности молодежи, - рассказал директор самарского филиала МТС Александр Меламед. - В условиях стремительного технического развития общества важно, чтобы дети не теряли из виду моральных ориентиров. И не забывали о том, что творчество может служить более высоким целям, чем получение денег и славы".

"Один день из жизни" - не первая акция "Поколения М", помогающая креативной молодежи из регионов найти признание своего таланта на федеральном уровне. Так, минувшей осенью состоялось шоу "Blog & Voice", во время которого местные певцы, танцоры и блогеры выступали на одной сцене со своими "звездными" сверстниками, победителями творческих шоу.